Lazio - Roma, Sandra Lulic al posto 71: il commento social - FOTO

Poche ore a Lazio - Roma, il derby che arriva già alla seconda giornata. Per i tifosi biancocelesti la stracittadina non può non far tornare alla mente quella storica del 26 maggio 2013, decisa da Lulic al minuto 71. E nel biglietto della moglie del capitano biancoceleste c'è un richiamo a quel giorno, come postato con una storia dalla stessa Sandra su Instagram. Il posto è proprio il numero 71, divenuto un marchio indelebile di quella vittoria indimenticabile. Lulic, 71 e derby, una combinazione perfetta.

