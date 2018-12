Lazio, Rossi e la prima in Europa: "Peccato per il risultato, ma sono felice per l'esordio" - FOTO

Ha fatto il suo ingresso in campo contro l'Apollon al 60', quando ormai la partita della Lazio aveva già preso una brutta piega. Ecco perché, nonostante l'impegno e la grinta, Alessandro Rossi non è riuscito a dare dimostrazione di ciò di cui è capace. Ma il suo valore mister Inzaghi lo conosce bene ed è per questo che a Nicosia ha deciso di farlo esordire in Europa League. E quel minuto numero 60 segna un traguardo importante nella storia del classe '97 cresciuto nelle giovanili della Lazio. Sebbene la squadra sia stata sconfitta dai ciprioti, Rossi coglie inevitabilmente un aspetto positivo: "Peccato per il risultato, ma sono contento per l'esordio in Europa League!", scrive su Instagram.