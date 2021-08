Lazio-Spezia, il “Sarrismo” prende quota: “Aprite le porte alla bellezza” – VIDEO

La gara di ieri contro lo Spezia è stato spettacolo puro per i laziali e per gli amanti del calcio. Il ritorno allo stadio dei tifosi è stata la cornice perfetta di un quadro che sta impressionando e convincendo anche i più scettici. Maurizio Sarri ha plasmato la sua creatura e ora le sta dando vita. Velocità, pressing e intesa gli ingredienti fondamentali di questa Lazio che vince e convince. Il tanto decantato “Sarrismo” sta uscendo allo scoperto. La società ha deciso di omaggiare questa filosofia sui profili social ufficiali con un video in cui sono riassunti tutti i momenti salienti del match di ieri, solo una frase poteva fare da caption “Aprite le porte alla bellezza”. È un invito.

