DIRETTA | Calciomercato Lazio, corsa a due per l'esterno. Fares in stand by

Kostic o Zaccagni. La scelta della Lazio per l'esterno offensivo ricade su questi due nomi, con il serbo più avanti rispetto all'italiano. Kostic vuole vestire biancoceleste e lo ha dimostrato non allenandosi con la squadra e non giocando la partita di questo weekend, anche se il ds dell'Eintracht è convinto che possa restare. La società capitolina ha offerto 10 milioni più bonus per il cartellino del giocatore, mentre i tedeschi ne chiedono 18. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Se dovesse sfumare Kostic si punterebbe tutto su Zaccagni, ma anche qui la situazione è da definire in tempi brevi: il Verona vuole monetizzare visto che rischia di perderlo a 0 il prossimo anno. Per il momento questo è l'unico ruolo che la Lazio mira a rinforzare, nonostante l'infortunio di Luiz Felipe e la necessità di un altro difensore anche se potrebbe arrivare una sorpresa (Romagnoli?). Capitolo uscite: Djavan Anderson è atteso dal Cosenza, mentre Fares è in stand by, ma non ci dovrebbero essere problemi per l'ufficializzazione al Genoa.