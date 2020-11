Lazio, Strakosha dopo la prestazione deludente: “Mai arrendersi” - FOTO

Non una delle migliori partite quella di Thomas Strakosha contro l'Udinese. Il portiere della Lazio ha più di qualche responsabilità sul terzo gol di Forestieri e non ha nemmeno aiutato bene la squadra in fase di costruzione con i piedi. L'albanese, dopo aver superato il problema Covid-19, non ha fornito una buona prestazione nel giorno del suo ritorno in campo. L'estremo difensore biancoceleste vuole voltare pagina e tornare subito tra i pali contro il Borussia Dortmund. Rimane però il ballottaggio con Reina. Strakosha ha pubblicato sui suoi canali social una foto della gara di ieri e ha commentato: "Never give up (Mai arrendersi)". L'obiettivo è dimenticare l'Udinese e ripartite al 100%.

Champions League, Borussia Dortmund - Lazio: scelto l'arbitro del match

Maradona, l'ultimo audio al piccolo Diego: "Prendetevi cura del mio angelo"

TORNA ALLA HOMEPAGE