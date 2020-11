Champions League, Borussia Dortmund - Lazio: scelto l'arbitro del match

Dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, la Lazio affronterà mercoledì il Borussia Dortmund nella gara valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Intanto, sui canali ufficiali biancocelesti è stata pubblicata la designazione arbitrale. Toccherà allo spagnolo Mateu Lahoz dirigere la sfida, coadiuvato dagli assistenti Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. José Luis Munuera Montero sarà il quarto uomo, Alejandro Hernández il Var e José María Sánchez l'Avar.

I PRECEDENTI - Il fischietto iberico non ha mai arbitrato un incontro della Lazio. In 4 occasioni, invece, ha diretto il Borussia Dormund, sempre in Champions League, tra il 2014 ed il febbraio scorso (vittorie contro Galatasaray e PSG, sconfitte con Tottenham e Juventus). A proposito di italiane, in carriera l’arbitro classe 1977 ha diretto 9 gare europee di squadre nostrane: tra Fiorentina, Inter, Juventus, Napoli e Roma il bilancio è di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

