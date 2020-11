Champions League, la Frappart arbitrerà Juventus - Dinamo Kiev: prima donna nella storia

Continuano a cadere le storiche barriere nel mondo del calcio. Nel match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev per la prima volta nella storia della competizione maschile la gara sarà diretta da un arbitro donna. Come riportato dall'Ansa il direttore di gara sarà la francese Stephanie Frappart che ha già infranto altri tabù: ha infatti arbitrato nel campionato francese e ha diretto anche la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.

