Lazio, visita dal dentista per Sergej Milinkovic - FOTO

Ah, il dentista. Non Ronaldo, né Godin o Koulibaly. Per mettere a sedere Milinkovic serviva un odontoiatra. "A saperlo prima", direbbero in molti. Fatto sta che il Sergente della Lazio ha dovuto 'cavarsi un dente', forse nel senso letterale del termine. Perché è proprio per un problema dentale che Sergej è stato costretto a rinunciare alla nazionale, una seccatura a cui il serbo ha posto rimedio senza perdere troppo tempo. E per fortuna che c'è Natalija al suo fianco: "Il mio supporto", scrive Milinkovic su Instagram. Petto in fuori e colpo di suola, con la sua ragazza a fargli da spalla il 21 di Inzaghi ha dribblato anche questo ostico avversario. Gli sarà dispiaciuto non poter essere utile alla Serbia, tiferà per i compagni dal divano: sul campo, invece, lo aspetta la Lazio. Ancora poco più di una settimana e si ricomincia, questa volta senza temere nessuno. Nemmeno il dentista.

Pubblicato il 10/10 alle 19:50