Mihajlovic, il sostegno di Stankovic al sapore di Lazio: “Ti amo fratello” - FT

La notizia ha fatto rapidamente il giro dell'Italia calcistica: questa sera, con un grande atto di coraggio e forza di volontà, Sinisa Mihajlovic siederà sulla panchina del Bologna. Sono subito accorsi in massa tanti messaggi di sostegno al tecnico dei rossoblu e, tra gli altri, emerge sicuramente quello di Dejan Stankovic. I due connazionali sono stati compagni prima alla Lazio e poi all'Inter, sviluppando un forte legame d'amicizia. Per celebrare il gesto di Sinisa, l'ex centrocampista ha pubblicato una foto dei festeggiamenti post vittoria della finale di Coppa delle Coppe sul suo profilo, allegando queste parole: “Padrino mio, noi siamo nati come guerrieri e vincitori..in bocca al lupo e ammazzali tutti..ti amo fratello”. Nei commenti è presente anche la risposta della moglie di Mihajlovic, Arianna, mentre la figlia Viktorija ha lasciato un “mi piace”. Di seguito, ecco il post.

