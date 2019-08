Mihajlovic è un leone: questa sera Sinisa sarà in panchina contro l'Hellas

Lo aveva promesso ai suoi ragazzi, e Sinisa non si rimangia la parola data. Questa sera Mihajlovic assisterà a Hellas Verona - Bologna dalla panchina: dopo 40 giorni ininterrotti d'ospedale, l'ex Lazio ha lasciato la sua stanza del reparto oncologico del Sant'Orsola (dove ha vissuto in quasi totale isolamento) per raggiungere la squadra in albergo a Verona. A riportarlo è gazzetta.it. Un gesto di grande coraggio, perché il tecnico dei rossoblu - viste le sue condizioni delicate - dovrà prendere inevitabilmente diverse precauzioni per non incorrere in problemi. Ma nulla può fermare la forza di volontà di un leone. A maggior ragione quando c'era in ballo un giuramento: “Sarò con voi in panchina per la prima di campionato”, e infatti sarà così. Questa sera Mihajlovic tornerà nel suo habitat naturale: il campo da calcio. La Serie A e il Bologna ripartono con Sinisa protagonista.

LAZIO, LE PAROLE DI RUBEN SOSA

CALCIOMERCATO LAZIO, INTER SU VIDAL

TORNA ALLA HOMEPAGE