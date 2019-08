Ruben Sosa: "Per sempre legato alla Lazio, a settembre andrò a Formello"

"Seguo sempre Inter e Lazio, le due squadre in cui ho giocato. Il mese prossimo andrò a trovare entrambe nei centri sportivi per salutarli perché entrambe hanno sempre creduto in me". Parla così Ruben Sosa nella luna intervista rilasciata a El Observador. L'attaccante uruguaiano ricorda con piacere la sua esperienza in Italia e spende parole al miele per il nostro campionato: "Ho giocato contro i migliori calciatori del mondo. Sarà per sempre legato all'Italia,nonostante sia stato molto difficile adattarmi al tipo di calcio, ma ancora oggi preferisco guardare un match di Serie A rispetto agli altri, anche se la Premier League è cresciuta. I tifosi sono spettacolari e ancora oggi appena posso torno nel vostro paese. Ho trascorso sette anni in Italia e la cosa mi ha segnato. Ho realizzato 98 gol e la gente, ancora oggi, mi ferma come se giocassi ancora lì, è una cosa bellissima. Il tifoso italiano ti ricorderà per tutta la vita".

