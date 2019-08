Calciomercato Lazio: l'Inter insiste per Vidal, mentre Milinkovic...

CALCIOMERCATO LAZIO - Sembra non volersi fermare il calciomercato dell'Inter. Dopo gli arrivi di Godin, Barella, Sensi e Lukaku, il club meneghino è a caccia degli ultimi rinforzi. Con la Fiorentina va avanti la trattativa per lo scambio tra Dalbert e Biraghi, mentre da Manchester (sponda United) dovrebbe arrivare Alexis Sanchez. Chiuse le due operazioni, i lombardi non dovrebbero fermarsi. Come sottolinea Tuttosport, Conte avrebbe chiesto un ultimo sforzo alla dirigenza con gli arrivi di un vice Lukaku e di un centrocampista fisico. In attesa di conoscere il destino di Icardi, è la linea mediana la priorità. L'obiettivo numero uno sembra essere Arturo Vidal in uscita dal Barcellona. Il cileno, che Conte conosce benissimo dai tempi della Juventus, è il prescelto. Vidal avrebbe sbalzato Sergej Milinkovic Savic dal ruolo di prima scelta, nonostante le qualità del 21 biancoceleste. Il sudamericano, infatti, è più accessibile rispetto al ragazzo di Lleida. La Lazio non ha messo in calciatore in vendita e lo cederebbe solo davanti a un'offerta a tre cifre. Somma considerata troppo elevata dai nerazzurri che vorrebbero inserire nell'affare alcune contropartite, poco gradite dalle parti di Formello. La trattativa non è mai partita e si è fermata a un approccio e sembra davvero complicato pensare che negli ultimi otto giorni le cose possano cambiare. Vidal, invece, costerebbe meno e non sarebbe impossibile convincere i blaugrana a cederlo nonostante i tempi stretti. Gli spagnoli, che hanno respinto una prima proposta, restano comunque aperti a un dialogo e per una cifra superiore ai 25 milioni di euro potrebbero dare il via libera al ritorno del centrocampista in Italia. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma gli ultimi giorni in casa Inter si preannunciano caldissimi.

