Calciomercato Lazio, Inzaghi conferma: Caicedo verso il rinnovo. I dettagli

Un tira e molla durato l'intera estate. Il rinnovo di Caicedo ha tenuto sulle spine la Lazio e Simone Inzaghi per mesi ma, dopo lunghe negoziazioni, ecco la luce in fondo al tunnel. A confermarlo è stato lo stesso tecnico biancoceleste proprio ieri in conferenza stampa: “Nei prossimi giorni Caicedo dovrebbe rinnovare il contratto”. Inzaghi si è esposto e ha passato la palla - anzi, la penna - all'ecuadoriano, e Felipe non ha intenzione di sbagliare questo gol. La Lazio ha rilanciato la sua offerta, non tanto nelle cifre ma sulla durata del nuovo accordo. El Panteròn firmerà un contratto fino al 2022, legandosi a Roma per altri due anni rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020. Lo farà a 2 milioni di euro a stagione: un adeguamento (dagli 1,8 milioni attuali) che l'ha soddisfatto proprio sulla base dell'anno in più proposto dalla società, che prima si era fermata al 2021. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ad agosto le trattative sembravano essersi ormai arenate dinnanzi alla richiesta di 2,5 milioni annui da parte di Caicedo. La Lazio gli è venuta incontro e, nella settimana pre-Sampdoria, le parti si sono riavvicinate. L'incontro risolutore, come anticipato da Inzaghi, si dovrebbe tenere prima del derby del 1° settembre, proprio a ridosso della sfida che la scorsa stagione l'ha consacrato all'ombra del Colosseo. Il mister e la società volevano questo: se Felipe fosse rimasto a scadenza le sue motivazioni sarebbero potute venire meno, complicando la corsa dei biancocelesti al quarto posto. Non sarà così. I biancocelesti avranno a disposizione un attaccante rigenerato e pronto a dare tutto per la causa, ora l'ultimo sussulto si attende solo dal calciomercato. A pochi giorni dal termine delle trattative, Inzaghi accoglierebbe a braccia aperte anche la terza punta tanto richiesta.

