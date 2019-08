Roma, problema muscolare per Perotti: l'argentino potrebbe saltare il derby

Tegola in casa Roma: si ferma Diego Perotti. L'attaccante argentino ha riscontrato un problema muscolare nell'allenamento di ieri pomeriggio, e per questo è stato escluso dai convocati per la partita inaugurale di Serie A contro il Genoa. Nelle prossime ore le sue condizioni verranno valutate più accuratamente, ma i giallorossi rischiano seriamente di perdere una pedina importante anche per la sfida contro la Lazio. Al derby manca solo una settimana, ogni assenza a questo punto potrebbe risultare decisiva. Dal canto loro i ragazzi di Inzaghi stanno ricaricando le energie e, al netto della questione Jony, potrebbero recuperare tutti in tempo per la stracittadina. Un ostacolo alla volta, oggi i biancocelesti dovranno prima vedersela contro la Sampdoria a Marassi: a partire dal triplice fischio della sfida contro i blucerchiati tutte le attenzioni saranno rivolte al match contro la Roma.

Pubblicato il 24/08 alle 21:00