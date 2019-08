Lazio, la vendita dei biglietti per il derby parte alla grande: il dato

Primo giorno di vendita dei biglietti per il derby, e già sono stati raggiunti numeri importanti. La sfida tra Lazio e Roma che si giocherà il primo settembre, promette una grande cornice di pubblico, questo è sicuro. Il via alla vendita è scattato alle 12, e i tifosi biancocelesti non se lo sono fatti ripetere due volte: in poche ore è stata quasi raggiunta quota 5 mila tagliandi staccati. Non solo: la Curva Nord viaggia veloce verso il tutto esaurito. C'è grande entusiasmo, per una sfida così importante: i numeri dei biglietti venduti nell'arco di una manciata di ore parlano chiaro.

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALL'HOMEPAGE