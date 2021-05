PRIMAVERA - Lazio, Armini: "Il vero vincente non è colui che cade ma..." FT

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia Primavera, la Lazio ha risposto sempre contro la Fiorentina ma in campionato, con un convincente 5-0. La situazione in classifica resta complicata, con gli aquilotti in piena lotta per la salvezza e con il futuro ancora da scrivere. Il capitano Nicolò Armini però, ha suonato la carica attraverso un post Instagram: "Non è vincente chi non cade mai. Il vero vincente è colui che cade, ma si rialza sempre ".

Poborksy, l'uomo del 5 maggio che ha dimenticato la Lazio: ecco cosa fa oggi

Lazio, per la Champions serve il miglior Luis Alberto: “Al lavoro” - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE