Lazio, per la Champions serve il miglior Luis Alberto: “Al lavoro” - VIDEO

Per raggiungere la Champions servono le magie di Luis Alberto. Per questo finale di stagione, la Lazio si affida ai piedi e alle giocate del mago spagnolo che sta vivendo una delle sue migliori annate in fase realizzativa. Sono 9 i gol in questo campionato del numero 10 biancoceleste che sta trascinando, insieme agli altri tenori, la sua squadra verso la qualificazione in Champions. Luis Alberto ha pubblicato sui suoi canali social il video dell'allenamento a Formello in vista della trasferta di Firenze, gara importante per la rincorsa della Lazio. Lo spagnolo ha aggiunto: "Al lavoro".