Calciomercato | Il Napoli è scatenato: nuovo colpo in vista della Lazio?

Il Napoli sta intensificando i contatti per chiudere l'acquisto di Nehuen Perez dell'Udinese. Il centrale argentino classe 2000 è la prima scelta del club partenopeo per rinforzare la sua difesa: i primi contatti a inizio mese ma adesso - archiviata la Supercoppa Italiana - la trattativa è entrata nel vivo. La posizione in classifica dei friulani (dopo 21 giornate un solo punto di vantaggio sull'Hellas terzultimo) non agevola la chiusura. Ed è il motivo per cui il presidente Pozzo negli ultimi giorni s'è irrigidito sulla sua posizione alzando la posta e chiedendo 20 milioni di euro. Il Napoli non s'è fin qui spinto oltre i 15, non vorrebbe ulteriormente rilanciare, ma si lavora a un accordo a metà strada, una intesa possibile solo a una condizione: ovvero che l'Udinese - nel frattempo - chiuda per un altro difensore. Difficile dunque pensare che in vista della partita contro la Lazio i partenopei possano contare sull'argentino.