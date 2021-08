Calciomercato, Ilicic verso il Milan: la richiesta dell'Atalanta

Josip Ilicic si allontana dall'Atalanta. Lo sloveno, dopo 56 gol in 149 presenze in nerazzurro, potrebbe salutare la città di Bergamo in quanto non è più al centro del progetto tecnico di Gasperini. La Dea è pronta a lasciarlo andare in cambio di un'offerta adeguata. Nelle ultime settimane il fantasista era stato accostato alla Lazio, molto gradito a Sarri. Ilicic sarebbe un ottimo profilo per la trequarti biancoceleste e per risolvere la questione relativa agli esterni d'attacco. Ma avanti al club capitolino ci sarebbe il forte interesse del Milan. La dirigenza rossonera è ancora alla ricerca di un trequartista per Pioli dopo il passaggio, a parametro zero, di Calhanoglu all'Inter. Infatti, se Josip è pronto ad abbandonare l'Atalanta, non lo si può dire alla Serie A. Secondo quanto riporta Il Giorno, la Dea chiede 8 milioni per il cartellino dello sloveno, mentre i rossoneri potrebbero offrire un indennizzo e la rinuncia ai bonus su Pessina. Da capire se l'operazione andrà in porto o meno..

