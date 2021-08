Napoli, un calciatore positivo al Covid: il comunicato

Caso di positività al Covid in casa Napoli. Come reso noto dalla società con un comunicato Filippo Costa è risultato positivo al coronavirus in seguito ad un tampone eseguito in mattinata. Tuttavia "Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Pertanto il gruppo continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali", si legge nella nota.

Serie B, il Chievo non si rassegna: depositato il ricorso al Consiglio di Stato

"Un'icona immortale": il ricordo della Lazio per Fiorini a 16 anni dalla morte - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE