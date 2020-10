Calciomercato, l'ag. di Torreira rivela: "Avevamo anche un accordo con la Lazio, ma poi..."

Lucas Torreira è stato un uomo mercato fino all'ultimo giorno della sessione da poco conclusasi. L'ex Sampdoria si è trasferito in prestito dall'Arsenal all'Atletico Madrid, ma è stato vicino anche a un ritorno in Serie A. Oltre a Giampaolo che lo voleva al Torino, per il giocatore si erano fatte avanti Lazio, Roma e Fiorentina come rivelato dall'agente del giocatore stesso, Pablo Bentancur: “L’operazione di Lucas è stata molto complicata. Di mezzo c’era l’uscita di Thomas. Avevamo accordi con altre squadre come Roma, Fiorentina e Lazio, che giocano in Champions League e in Europa" - le parole nell'intervista rilasciata a Radio Sport 890 - "Ma il ragazzo è stato schietto, ci ha detto che il suo obiettivo era andare all’Atletico. Ha chiuso così a tutte le altre possibilità. Il prestito è di un anno senza l’opzione di acquisto. Dipenderà dalle sue prestazioni”

