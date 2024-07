Calciomercato Lazio | Casadei, forte concorrenza dalla Serie A: trattativa in corso

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Cesare Casadei è un nome presente da un anno a questa parte nella liste di mercato della Lazio. Un profilo che, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, nelle ultime ore avrebbe ripreso quota nei piani societari. Tornato lo scorso gennaio al Chelsea, da Londra lo hanno messo sul mercato perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Enzo Maresca, che lo aveva già avuto nella sua prima parte di stagione al Leicester e ha deciso di non convocarlo per la tourneé negli Stati Uniti. Un'occasione per la Lazio, alla ricerca di un giocatore con la sua duttilità e che non occupi spazio in lista, ma anche per altri club italiani come la Fiorentina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Viola avrebbe avviato una trattativa con i Blues per assicurarsi il classe 2003. Per il momento i due club starebbero discutendo sulla formula, prima di passare all'aspetto prettamente economico.