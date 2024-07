Calciomercato Lazio | Prima le uscite e poi... In lista c'è (di nuovo) Casadei

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Attenzione ai ritorni di fiamma, a vecchi amori che tornano attuali. La Lazio studia il mercato, nei prossimi giorni andrà in scena un meeting tra la dirigenza e l’allenatore per fare il punto della situazione tra uscite e possibili entrate. La società ora è focalizzata soprattutto sui tagli, serve cedere per far spazio in organico, strappare qualcosa dai cartellini dei vari calciatori e soprattutto risparmiare su ingaggi e quote d’ammortamento. Prima le uscite, poi altre entrate. Questo il diktat che trapela da Formello. Sono andati via Kamenovic e Marcos Antonio, serve che escano anche altri elementi da Cancellieri a Basic, passando per Fares, Andre Anderson, Hysaj e Akpa. Un esercito di elementi che non rientrano nel progetto tecnico della Lazio, ma che pesano su liste e bilanci. Questo non significa, però, che la Lazio non stia continuando a monitorare il mercato, attenta anche a possibili occasioni che si possono venire a creare. Occasioni che possono avere anche il nome di giocatori già trattati in passato e mai usciti del tutto dai radar biancocelesti.

OCCASIONE - È il caso di Cesare Casadei. Il centrocampista, nato a Ravenna nel gennaio 2003, è rientrato al Chelsea dopo un anno di prestito al Leicester dove ha messo insieme 37 presenze e tre gol. Il suo allenatore era Maresca, oggi tecnico proprio dei Blues. Il Chelsea, però, a centrocampo ha tanti elementi e tanta qualità, per questo Casadei non rientra nei piani ed è stato escluso dalla tournée americana del club londinese. Il nazionale Under-21 è sul mercato, era stato pagato 20 milioni due anni fa, può venir via da Londra per 15. Casadei brama il ritorno in Italia, la Lazio lo aveva seguito e trattato un anno fa, ma il Chelsea aveva preferito cederlo in Championship e valutarne la crescita « da vicino ». È un profilo che può tornare attuale: Casadei può muoversi da trequartista o da mezzala, è un incursore, ha tempi d’inserimento e gol nei piedi, oltre che ottima tecnica e struttura fisica. È nato nel 2003, non occuperebbe posti in lista, andrebbe a far compagnia agli U-22. È un nome da tenere sotto la lente d’ingrandimento, per ora non ci sono trattative, servono appunto prima le uscite. Ma occhio alla concorrenza, perché su Casadei si sono mosse anche Napoli, Torino, Bologna e Fiorentina. Le occasioni fanno gola a tanti.

