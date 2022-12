Calciomercato Lazio, dall'Argentina: "Sfida con il River per un talento sudamericano"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Le parole di Lotito hanno tranquillizzato l'ambiente Lazio sulla situazione di Pedro, ma nonostante la sua permanenza, la società riflette su un possibile colpo per la fascia destra. Tra i giocatori accostati ai biancocelesti c'è anche Martin Ojeda, ala del Godoy Cruz con un contratto in scadenza a dicembre 2023. Il classe 1998, con le sue 13 reti e i suoi 14 assist stagionali, non ha attirato solo della Lazio, ma, secondo quanto riporta rivernoticias.com, anche del River Plate. Il portale argentino, però, sottolinea come la società capitolina sia in vantaggio rispetto alla concorrenza, vista la voglia del giocatore di fare il grande salto in Europa.