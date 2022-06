Calciomercato Lazio, l'Atalanta si inserisce per Ilic: il piano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio vuole Ivan Ilic. E' il giocatore dell'Hellas Verona uno dei possibili rinforzi a centrocampo della rosa biancoceleste. Lotito e Igli Tare, come già anticipato nei giorni scorsi hanno trovato un accordo con il giocatore. Ivan è una mezzala che gioca davanti alla difesa, il club scaligero lo valuta ben 18 milioni di euro. La Lazio si è detta pronta a definire l'accordo per una cifra intorno ai 28 milioni nella cui operazione entrerebbe anche Nicolò Casale. Come riporta L'Arena, l'Atalanta vuole approfittare della situazione indice di liquidità in casa Lazio che in questo momento condiziona il mercato in entrata. Il club bergamasco vuole spuntarla nella corsa a Ivan Ilić e sarebbe pronto persino a sacrificare uno tra Pessina e Pasalic per il gioiellino gialloblù.