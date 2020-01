Calciomercato Lazio, non solo il Cosenza su Palombi: c’è anche l’Entella

Su Simone Palombi non c’è solamente l’interesse del Cosenza. Anche la dirigenza della Virtus Entella, riporta il Secolo XIX, starebbe pensando al classe ’96 della Lazio come rinforzo per il reparto offensivo. I liguri dovrebbero salutare a breve Salvatore Caturano e, dunque, sono alla ricerca di un degno sostituto. Palombi, attualmente in prestito alla Cremonese, ha collezionato dodici presenze e due reti nel girone d’andata. Nella scorsa stagione, con il Lecce che si è conquistato la promozione in Serie A, il giovane aveva siglato otto reti in ventinove partite.

