Calciomercato Lazio, sfuma Di Lorenzo: giovedì ha le visite con il Napoli

Era nell'aria da qualche settimana, ora è ufficioso: Il Napoli e l'Empoli hanno trovato l'accordo per portare Giovanni Di Lorenzo nel capoluogo campano. L'esterno destro verrà pagato dai partenopei 10 milioni, una plusvalenza importante per il club biancoblu che l'aveva prelevato dal Matera per circa 500mila € due stagioni fa. Quest'oggi c'è stato l'incontro risolutore tra le parti, già vicine da tempo, con il terzino toscano che giovedì effettuerà le visite mediche di rito a Roma. Sfuma il primo obiettivo di calciomercato della Lazio: i biancocelesti a gennaio erano forti sul giocatore, ma poi hanno preferito virare su Romulo come soluzione low-cost. Il Napoli a questo punto si defilerà dalla corsa a Lazzari, adesso sta a Tare provare a cogliere l'attimo cercando di affondare il colpo nelle prossime settimane.

