Lazio, Giannichedda: "Coppa Italia obiettivo importante. Inzaghi? Spero resti"

Anche un grande ex Lazio, Giuliano Giannichedda, è presente al Gran Galà del Calcio. A margine dell'evento, l'ex centrocampista è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare della stagione dei biancocelesti. Ecco le sue parole, anche sul futuro di Inzaghi: "La Lazio in campionato poteva fare qualcosa in più perché la squadra aveva mantenuto tutti i più forti. Ma il campionato italiano quest'anno è stato difficile per tutti e si è deciso all'ultima giornata, è stato avvincente perché le piccole hanno fatto bene. Meno male che è arrivata la Coppa Italia, alzare il trofeo è sempre una cosa importante e difficile, la Lazio ci è riuscita quindi bene così. Inzaghi? Non lo sanno nemmeno lui e Lotito se rimarrà o meno, io spero che resti. Ha fatto molto bene in questi anni, ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza e il ciclo deve continuare. Quando arrivano sirene importanti come Juventus e Milan è sempre motivo d'orgoglio, starà valutando tutte le possibilità".

LAZIO, LOTITO AL PREMIO USSI

LAZIO, I CONVOCATI DI MANCINI

TORNA ALLA HOMEPAGE