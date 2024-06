Calciomercato Lazio | Valentini pronto a lasciare il Boca Juniors: la situazione

È ormai ai titoli di coda l'avventura di Nicolas Valentini al Boca Juniors. Da tempo il centrale argentino è accostato a diversi club italiani ed europei, tra cui anche la Lazio. Come riportato da TMW, il classe 2001 lascerà a parametro zero il suo club (ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024): i colloqui per un possibile rinnovo non riprenderanno. Proprio per questo l'entourage del difensore sta spingendo per farlo partire in questa sessione di mercato, così da accontentare tutte le parti. Valentini si sente pronto per il grande salto in Europa e vorrebbe farlo entro la fine dell'estate. Rimangono vigili Fiorentina, Inter e per l'appunto Lazio.