Calciomercato Lazio, Di Marzio sugli obiettivi Valentini e Noslin: "Ci sono novità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi aggiornamenti sul mercato in entrata della Lazio. È tornato di moda il nome di Nicolas Valentini, centrale mancino classe 2001 del Boca Juniors. Ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 e con ogni probabilità lascerà l'Argentina. Per questo, come riportato dall'esperto di mercato di SkySport Gianluca Di Marzio, i biancocelesti potrebbero pagare un indennizzo per farlo sbarcare a parametro zero nella Capitale.

Ci sono novità, poi, sulla pista che porta a Tijjani Noslin del Verona. Come vi avevamo già raccontato, e come confermato da Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei contatti recenti tra i presidenti delle due squadre, Lotito e Setti. L'eventuale trasferimento dell'attaccante olandese alla Lazio rappresenterebbe anche una sorta di 'indennizzo' per riuscire a liberare 'amichevolmente' Baroni, che sta risolvendo il suo contratto con i gialloblù.