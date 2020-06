Calciomercato, Rummenigge: "Nessuno spenderà €100mln per un giocatore"

La finestra estiva del calciomercato sarà ufficialmente aperta dal 1 settembre, ma già da ora molte società hanno intavolato varie trattative. Tra le tante voci in circolo in questo periodo, quella che fa preoccupare di più i tifosi della Lazio riguarda l'interessamento del PSG a Milinkovic. Lotito, dal canto suo, prenderebbe in considerazione solo offerte consistenti.

Durante la lunga intervista rilasciata ad Handesblatt, Karl-Heinz Rummenigge ha spiegato come si evolverà il mercato dopo il Covid-19: "Non credo che nel prossimo mercato ci sia qualche club, in Germania o in Europa, disposto a pagare 100 milioni di euro per un calciatore". I laziali a quanto pare possono tirare un sospiro di sollievo.

Lazio, De Cosmi: "Contro l'Atalanta serviranno ampiezza e profondità"

Lazio, accordo raggiunto con la IF Srls del dott. Iader Fabbri

TORNA ALLA HOMEPAGE