Ranieri: “Impressionato dalla Lazio. Immobile? Ecco cosa penso”

Sabato la Lazio ospiterà la Sampdoria nel match in programma allo stadio Olimpico alle 15:00. Queste le parole del tecnico Ranieri nella consueta conferenza stampa di presentazione: "La Lazio è un'ottima squadra che sono diversi anni che lotta per qualcosa di importante, adesso deve giocare con il Bayern Monaco, ma sabato sarà una partita bella, difficile, emozionante. Loro vogliono far bene ma anche noi. All'inizio ha avuto diversi problemi ma ci sta, Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile, ha quattro attaccanti e tra questi Immobile che è un giocatore immenso ma anche gli altri si alternano bene e quelle due mezze ali, Milinkovic e Luis Alberto, che starebbero bene in qualsiasi squadra europea. E' una squadra bella, quadrata e che gioca bene, ho visto la gara contro l'Inter in cui si stava ben comportando, poi certo con un Lukaku così ha avuto ragione l'Inter ma mi ha impressionato. Non sarà per niente la gara d'andata mi aspetto tutt'altra partita. Sappiamo che soffriremo, c'è da fare una gara perfetta, veniamo da un buon momento, adesso l'impegno sarà più alto perché troviamo una squadra che è in fiducia perché pur con le assenze chi entra sa quello che deve fare. Noi dovremo fare la nostra gara e cercare di fare gol rendendogli la vita difficile".

Samp, Augello: "Interesse della Lazio? Non ne so nulla. Sul gol all'andata..."

Torino, due positivi nel gruppo squadra: il comunicato del club

TORNA ALLA HOME PAGE