Svincolati: quali calciatori top sono ancora senza contratto

Il calciomercato sta ufficialmente per iniziare. Quest'anno sono diversi i calciatori che si sono svincolati dalle loro squadre e che al momento non hanno ancora trovato una nuova sistemazione. Una situazione inedita frutto anche di quanto accaduto negli ultimi anni con la pandemia che ha lasciato diversi strascichi a livello economico. Nel dettaglio ecco quali sono i calciatori più appetibili che ad oggi sono acquistabili a parametro zero.

PORTIERI - partendo dalla porta Ospina e Stakosha sono alla ricerca di una nuova avventura. Se per l'ex Lazio non c'è ancora nulla di concreto, per il colombiano in forza al Napoli nell'ultima stagione sembra essersi aperta una pista clamorosa.

DIFESA - Per quanto concerne il settore arretrato spiccano Malcuit e Aurier per la fascia desta, Denayer, Mbemba, Romagnoli, Tarkowski e Amartey come centrali e Ghoulam per l'out sinistro.

CENTROCAMPO - Nella zona nevralgica del campo i nomi caldi a parametro zero sono Eriksen e Grillitsch (austriaco svincolatosi dall'Hoffenheim), Tolisso, Vecino (accostato alla Lazio fino a qualche tempo fa), Januzaj e Lingard.

ATTACCANTI - Due fantasisti che potrebbero fare la fortuna di molte squadre sono Bernardeschi e Ousmane Dembelè, mentre tra i bomber di sicuro affidamento ci sono Mertens e Belotti. Dybala e Isco sono invece le pietre miliari difficili da corteggiare se non si presenta un'ingente proposta economica.