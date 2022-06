Calciomercato, Ospina vicino all'Al Nassr: le ultime

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La società saudita è molto interessata al portiere del Napoli David Ospina. Sarebbe pronto un contratto da 3.5 milioni di euro a stagione per due anni. Il contratto del portiere con il Napoli scadrà tra soli tre giorni e il suo posto come titolare verrà preso da Meret che ha recentemente rinnovato il contratto con gli azzurri. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, a Spalletti sarebbe piaciuto confermare il colombiano pur stimando Alex da un punto di vista tecnico. Ospina in queste settimane era stato osservato da Real Madrid e Villarreal, ma nessuna delle due squadre ha affondato il colpo. Vista la carenza di altre offerte e data la forza economica dei sauditi l' atleta sarebbe vicino a firmare l'ultimo contratto della sua carriera per festeggiare al meglio il suo compleanno in programma il prossimo 31 agosto quando compirà 34 anni. Il colombiano era stato accostato alla Lazio. Era uno dei profili presenti sul taccuino della dirigenza laziale per il dopo Strakosha. Ma la società biancoceleste sembra aver virato su portieri di prospettiva e se possibile italiani come richiesto dal tecnico Sarri.