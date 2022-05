2° Memorial 'Felice Pulici' | Al 'Due Ponti' vince il Tirreno - FT

Fonte: Dai nostri inviati Edoardo Zeno ed Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Dopo la premiazione riservata ai figli di Pulici e Wilson e l'incoronamento dell'ASD Tirreno Sansa come vincitrice del torneo si chiude l'evento, a cui hanno assistito un centinaio di persone.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Premiazione in corso al Due Ponti Sporting Club, prende la parola Abodi: "Ricordiamo Felice e Pino 365 giorni l'anno, premiamo la felicità, la socialità, l'umanità. Non soltanto nel tempo di una partita, ma in quello della vita. Di valori non si deve parlare soltanto nei giorni speciali, ma vanno predicati quotidianamente".

Per il secondo anno a Roma si ricorda il grande portiere Felice Pulici, campione d'Italia nel 1974 con la maglia della Lazio. Al centro sportivo Due Ponti Sporting Club è in atto il Memorial in onore di colui che è stato estremo difensore prima e dirigente poi, laziale fino al midollo. Al torneo amatoriale di calcetto stanno partecipando la Ledesma Academy, il Due Ponti Sporting Club, l'ASD Tirreno Sansa, il Giolly Pancarré e l'F & P Amici di Felice e Pino. Oltre a Felice, viene ricordato anche il capitano Pino Wilson, scomparso lo scorso 6 marzo.

GLI OSPITI - Tanti ospiti presenti alla manifestazione, tutte figure eccezionali del panorama laziale: le famiglie Pulici e Wilson, Massimo Maestrelli, Andrea Abodi, Riccardo Viola, Roberto Morassut, Roberto Tavani, Valeria Baglio, Giovanni Zannola, Vincenzo D'Amico, Sergio Petrelli, Giancarlo Oddi, Michelangelo Sulfaro, Massimo Piscedda, Bruno Giordano, Nando Orsi, Angelo Gregucci, Antonio Buccioni, Guido De Angelis, Michele Plastino, Stefano Pantano, Jimmy Ghione, Tony Malco.

GABRIELE PULICI - Prima di dare inizio al torneo, Gabriele, figlio di Felice, ha speso due parole per ricordare il padre: "Grazie a tutti. Intanto volevo ringraziare il circolo, che per il secondo anno consecutivo ha scelto di ospitare il torneo per ricordare papà. Da quest'anno io personalmente, poi dopo insieme a James e Gilda, ho voluto ricordare Pino nella stessa manifestazione. Non voglio rubare altro tempo perché le squadre vogliono giocare, buon divertimento".

JAMES WILSON - Dopo è toccato al figlio di Pino, James Wilson: "Ringrazio Gabriele per l'ospitalità, che mi ha contattato per presenziare a questa manifestazione. Ringrazio Alfredo, tutti voi che state partecipando numerosi. Buon divertimento".

ROBERTO TAVANI - Nel corso dell'evento ha parlato Roberto Tavani, Delegato allo sport del Presidente Regione Lazio: "Porto il saluto del presidente Zingaretti e di tutta la giunta. Quando mi è stato detto che si voleva fare questa cosa, anche per un rapporto personale con Felice nonostante la mia fede giallorosso, ne sono stato immediatamente contento. Felice riempiva di senso le vite delle persone che incrociava. Anche Pino l'ho incrociato un paio di volte. Noi come Regione Lazio volevamo esserci. Speriamo che da questa possano nascere ulteriori iniziate nel ricordo di questi grandi campioni, ma soprattutto grandi uomini".