Acerbi, nuova sfida a colpi di addominali: "Sono una bestia" - VD

Calciatori e sportivi, impossibilitati a sfidarsi sul rettangolo di gioco o in qualsiasi altro campo, continuano a farlo distanza. O meglio, sui social. Francesco Acerbi, chiamato in causa dal cestista Achille Polonara e dalla schermitrice Beatrice Vio, si è impegnato nella challenge, facendo quanti più addominali possibili in 45 secondi. Il risultato, di 22, ha soddisfatto il difensore della Lazio, che ha aggiunto: "Sono una bestia". Ora sono chiamati a fare altrettanto Bonucci, Barella e Cataldi.

Delio Rossi: "Il campionato è iniziato e va finito. Porte chiuse? Non è calcio..."

Coronavirus, l'analisi del bollettino quotidiano del 14 aprile

TORNA ALLA HOMEPAGE