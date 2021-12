“Acerbi vattene”, lo striscione degli Ultras Lazio all’Olimpico - FOTO

Il caso Acerbi non si è ancora chiuso. Dopo il duro comunicato della Curva Nord, che non hanno perdonato al difensore l'esultanza polemica contro il Genoa e le mancate scuse sotto al settore ospiti di Venezia, gli ultras biancocelesti hanno rincarato la dose. Al di fuori dello Stadio Olimpico è apparso, in queste ore, uno striscione di contestazione ancora una volta rivolto al numero 33 di Sarri. Il messaggio è chiaro: "Acerbi Vattene". Un attacco che conferma la presa di posizione perentoria del tifo organizzato laziale.

Pubblicato il 24/12 alle 18.30