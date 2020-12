Adani elogia la Lazio: "Sta facendo un percorso spettacolare, è una squadra che gioca a calcio"

Ospite dell'ormai famosissima Bobo TV, in onda ogni settimana su Twitch, Lele Adani, ex difensore della Fiorentina e opinionista per Sky Sport, ha elogiato la Lazio di Simone Inzaghi poco prima della gara di Champions contro il Bruges: “La Lazio sta facendo un percorso spettacolare. È da tantissimo che non arriva agli ottavi di Champions, circa 20 anni. Giocherà con il Bruges con due risultati su tre. Di cosa stiamo parlando?! Inzaghi ha migliorato la Lazio e ha migliorato se stesso. Quando i biancocelesti sono in palla giocano veramente bene. Due o tre anni fa non erano così. Erano sempre temibili e forti, ma non giocavano bene come fanno adesso. La Lazio sa andare sugli esterni e per vie centrali facendo arrivare sempre la palla alle punte. Guardate il secondo tempo in casa del Dortmund, la squadra di Inzaghi gioca a calcio”.

Okon: "Partita complicata per i belgi. Ma attenta Lazio, il Bruges ha fermato il Real"

Lazio - Bruges, l'emozionante tributo e la carica del club: "Mai smettere di sognare" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE