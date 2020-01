Adani provoca: "Se Giroud va alla Lazio, fossi nell'Inter prenderei Caicedo"

Ultimo giorno di mercato bollente, anche in casa Lazio. Tare è volato a Londra, vuole Giroud: operazione difficile ma non impossibile. Il tempo stringe, le concorrenti aumentano. Tra queste c'è anche l'Inter, che in passato sembrava aver mollato il giocatore ma che ora è tornata forte su di lui. Come fosse un'azione di disturbo. Intanto Lele Adani, opinionista di Sky Sport, ha lanciato una provocazione: "Giroud è un acquisto a cinque stelle, soprattutto per il ruolo che andrebbe a ricoprire che è quello di titolare e rincalzo di lusso. Campione del Mondo senza segnare, campione dell’Europa League facendo il capocannoniere. Lui è sicuramente un giocatore che sa giocare al calcio, al di là dei gol. Fossi nell’Inter, se Giroud va alla Lazio, le chiederei Felipe Caicedo. Ma non lo daranno mai perché vanno a rinforzarsi. È un giocatore che sarebbe perfetto per il gioco di Conte".

LAZIO: LA DIRETTA DELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO

CALCIOMERCATO LAZIO, TUTTO SU GIROUD

TORNA ALLA HOMEPAGE