Adani: "Vedo la Roma davanti alla Lazio, ma se Correa..."

La Lazio è terza in campionato e se il campionato finisse ora sarebbe qualificata in Champions League. Due punti sotto ci sono il Cagliari e la Roma, altre due candidate per un posto nell'Europa che conta. Sulla pagina Instagram sportellate.it è stato condiviso un video dell'opinionista di Sky Sport Daniele Adani che fa un pronostico su chi arriverà prima in classifica tra Lazio e Roma: "Direi Roma davanti alla Lazio, ma c'è un fattore che può far pendere dalla parte della Lazio. Non è così scontato dire Immobile, come farebbero tutti, ma Correa. Se lui, che è un giocatore da 60-70 milioni, arriva a fare 18 gol, e ce li ha, allora arriva a valere 60 milioni e la Lazio arriva davanti alla Roma".

