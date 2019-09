Addio Daniele, un grande tifoso della Lazio vola in cielo

Aveva solo 26 anni, Daniele Calcatelli, il ragazzo morto questa notte nell'incidente stradale avvenuto a via Casilina. L'episodio è avvenuto alle 22.55 circa, come riporta Roma Today, all'altezza del civico 1830 della via. Un violento impatto, al seguito del quale il ragazzo è morto sul colpo. Una vita piena di grandi passioni: la Lazio prima di tutto, a cui aveva dedicato il tatuaggio sul braccio destro. Poi la moto, lo sport, i viaggi. "Era un ragazzo d'oro", così lo ricordano gli amici. La nostra redazione si stringe al dolore per la sua perdita.

CALCIOMERCATO LAZIO, RETROSCENA SU BASTOS

LAZIO, BERISHA RIENTRA OGGI: ECCO PERCHE'

TORNA ALLA HOMEPAGE