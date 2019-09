Lazio, Berisha è tornato oggi a Roma: il motivo - FOTO

Oggi a Formello Inzaghi ha dovuto fare i conti con due defezioni: Luiz Felipe, assente a causa dell'infortunio alla caviglia sinistra, e Berisha, che ha saltato anche la seduta di ieri. In una storia pubblicata su Instagram è arrivata la conferma che il centrocampista è rientrato in giornata a Roma con un volo proveniente da Monaco di Baviera. Berisha ha usufruito di un permesso concesso dalla società e tornerà domani a disposizione di Inzaghi. In Spal - Lazio sarà uno degli assi nella manica del tecnico da calare a partita in corso.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI MARCO CANIGIANI

TORNA ALLA HOME PAGE