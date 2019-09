Lazio, Canigiani: "Per la prossima in casa prezzi popolari. E col Cluj..."

La Lazio riprenderà il suo cammino in campionato domenica contro la SPAL. Dopo di che ci sarà l'esordio stagionale in Europa League in terra romena, poi di nuovo campionato e ancora campionato col turno infrasettimanale. Insomma, un periodo fitto di impegni aspetta i biancocelesti: saranno tante le occasioni per seguire da vicino Lulic e compagni. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 il responsabile del marketing, Marco Canigiani, ha fatto il punto della situazione: "Per quanto riguarda gli abbonamenti manca ancora qualche decina di tessera per raggiungere quota 20.000. Oggi inizierà anche la vendita di Lazio - Parma, quindi per chi vuole fare l'abbonamento consiglio di farlo entro il weekend. Abbiamo deciso di fare un prezzo molto basso. Non sarà così per l'intera stagione ma vogliamo ripartire dopo il derby con grande entusiasmo. Per la partita contro il Parma ci saranno tante promozioni, soprattutto per i più giovani".

CLUJ - LAZIO: "In accordo con la Uefa sono state date tutte le disposizioni che si trovano sul sito. E' importante che i tifosi seguano tutte le indicazioni anche perché a livello europeo sono molto rigidi su queste regole".

Lazio - Parma, info e prezzi biglietti

Cluj - Lazio, tutte le info info per la trasferta

TORNA ALLA HOMEPAGE