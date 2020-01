Aereo precipitato in Iran, l'Ucraina: "Non escludiamo sia stato un missile"

Gli investigatori ucraini inviati in Iran cercherà di capire se il Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines, precipitato dopo il decollo a Teheran con 176 persone a bordo, sia stato abbattuto da un missile. Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov inserisce questa tra le ipotesi, aggiungendo ulteriore confusione attorno a un incidente che il giorno dopo resta ancora avvolto nel mistero. Anche perché Danilov ha parlato di voci non confermate di frammenti di missile terra-aria di fabbricazione russa nei pressi del luogo dello schianto. Parlando in tv il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha però invitato i connazionali a evitare le speculazioni. Il paese indaga per il momento su quattro scenari alla base dello schianto: l’attacco missilistico, una collisione in volo, l’esplosione del motore e un atto di terrorismo. Tutte ipotesi che sono il punto di partenza di ogni indagine relativa a un disastro aereo.