Ag. Rugani: “Nulla di concreto con altri club. Juve? Ecco perché è rimasto”

Davide Torchia, agente tra gli altri di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it per parlare della scelta del suo assistito di rimanere alla Juventus. Il procuratore ha parlato così del difensore bianconero accostato anche alla Lazio in questa sessione di mercato: "Daniele in questa sessione è stato accostato a diversi club italiani ed esteri, ma non c'è mai stato nulla di concreto per una sua eventuale partenza. La volontà di tenerlo è stata chiara. E' stato riconfermato perché le qualità del ragazzo sono molto apprezzate, è ancora giovane ed ha già oltre 100 presenze in bianconero. E' contentissimo di iniziare la sesta stagione in bianconero".