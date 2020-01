Agostinelli: "Lazio avvantaggiata, al Napoli servirà la cazzimma"

Lazio - Napoli è alle porte. Una partita tutt'altro che banale, complicata negli ultimi anni dalla crescita esponenziale dei partenopei. Ora in crisi. C'è un altro tabù da sfatare, dopo il Milan a San Siro, dopo la Juventus all'Olimpico. La Lazio dovrà giocare come sa, mentre alla squadra di Gattuso servirà qualcosa in più. Ne ha parlato l'ex biancoceleste Andrea Agostinelli a Radio Kiss Kiss: "Prima della tattica e di altre cose, il Napoli per battere la Lazio avrà bisogno della cazzimma, soprattutto in momenti come questi. È la prima cosa che conta. In questo momento a livello psicologico la squadra di Inzaghi parte avvantaggiata, viene da nove vittorie consecutive. Il Napoli troverà una squadra carica. Ma d'altro canto per la Lazio quella contro gli azzurri è da sempre una delle partite più pericolose".

