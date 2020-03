Agostinelli: "Questa è una grande Lazio. Atalanta? Meglio non giocare questa settimana"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare di Lazio: "Nei primi 25 minuti ho visto una Lazio stratosferica, non esiste una squadra che arriva con così tanta facilità davanti alla porta. Poi è venuto fuori il Bologna, ma Strakosha e la difesa sono stati bravi. La vittoria è meritata, è una grande Lazio con giocatori che stanno offrendo prestazioni eccezionali. Patric ha fatto una partita perfetta, stessa cosa Luiz Felipe. Strakosha non sarà Buffon, ma oggi come oggi è molto affidabile e ti regala dei punti. La Lazio corre e corre bene, ora però cominciano a farsi sentire le pressioni. Sta facendo qualcosa di incredibile. Se preferisco non giocare la prossima? Dico sì, perché ho visto molti giocatori stanchi. Meglio che riposino".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, OCCHIO ALLA TRAPPOLA DEI RINVII

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE