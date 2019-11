Albania, Tare sull'Arena Kombetare: "Lo stadio migliore dei Balcani!"

Ieri il nuovo stadio albanese Arena Kombetare ha ospitato il match tra Albania e Francia. L'impianto è stato progettato dall'italiano Marco Casamonti. Nonostante il risultato negativo per Strakosha e compagni, l'entusiasmo per la nuova struttura ha coinvolto tutti. Anche Tare, che ai microfoni di FSHF ha commentato: "Per me è stato un grande brivido essere presente all'inaugurazione di questa opera. Posso definirla il miglior stadio dei Balcani. Questa è un'opera a cui gli albanesi daranno seguito nei prossimi anni".

