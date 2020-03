Albertini: "Campionato? Puntiamo a metà maggio, ma ci sono tanti scenari possibili"

Giorni di duro lavoro per trovare un'adeguata soluzione che possa far ripartire il campionato italiano, una volta terminata l'emergenza Coronavirus. Demetrio Albertini ha analizzato i possibili scenari. Lo ha fatto sul sito ufficiale del Barcellona, club con cui ha giocato in passato: "Con il calcio fermo in Italia, per ovvie ragioni, il nostro lavoro è cercare di rispondere alla domanda di milioni di tifosi: quando riprenderà il campionato? Il nostro obiettivo è puntato su metà maggio, ma ci tanti possibili scenari. Non possiamo scartare l'opzione che la Serie A si giochi nel corso dell’estate, che si giochino playoff e playout, o che l’intera stagione sia cancellata. Stiamo lavorando a tutte le soluzioni ma è difficile ragionare sulle date in questo clima di incertezza. La salute, comunque, viene sempre prima di tutto".

