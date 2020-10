Algeria, finisce 2-2 col Messico: solo panchina per Fares

Termina 2-2 l'amichevole di serata tra Messico e Algeria giocata a L'Aia, un pareggio movimentato in cui c'è spazio anche per un'espulsione ai danni dell'algerino Guedioura. Segna prima Corona per il Messico, poi Bennacer e Mahrez la ribaltano ma è Lainez a riportare infine in parità il risultato. Solo panchina per Mohamed Fares, l'esterno della Lazio sarebbe alle prese con problemi fisici che non gli permettono di scendere in campo. Un pensiero in più per mister Inzaghi, come se non ce ne fossero già abbastanza.